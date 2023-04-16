Avrupa'da tarihi gece

FIBA Kadınlar Euroleague'de sezonun şampiyonu, iki Türk takımının oynayacağı finalde belli olacak. F.Bahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 21.00'de Prag'daki Kralovka Arena'da kupa için karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, 5. kez çıkacağı finalde ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Mersin Yenişehir ise ilk defa yer aldığı finalde galibiyeti arayacak.

İKİNCİ KEZ YAŞANILDI

Organizasyonun finalinde 2'nci kez iki Türk ekibi yer alacak. 2013-2014'te Galatasaray ile F.Bahçe finalde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı ekip rakibini 69-58 yenerek kupayı almıştı.