Prag'da final four zamanı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bugün Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak. Türk temsilcileri F.Bahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yanı sıra Çekya'dan ZVVZ USK Prag ve İtalya'dan Beretta Famila Schio mücadele edecek. Sarı- lacivertliler, 16.00'da Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelecek. Yenişehir Belediyesi ise 19.00'da ZVVZ USK Prag'ın karşısına çıkacak. Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk ipini göğüslemek için sahaya çıkacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bugün Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak. Türk temsilcileri F.Bahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yanı sıra Çekya'dan ZVVZ USK Prag ve İtalya'dan Beretta Famila Schio mücadele edecek. Sarı- lacivertliler, 16.00'da Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelecek. Yenişehir Belediyesi ise 19.00'da ZVVZ USK Prag'ın karşısına çıkacak. Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk ipini göğüslemek için sahaya çıkacak. Kaybeden ekipler ise aynı gün üçüncülük mücadelesi verecek.

TARİH YAZACAĞIZ

Final Four'un rekabetçi bir organizasyon olduğunun altını çizen Fenerbahçe Başantrenörü Marina Maljkovic tarih yazmak istediklerini söyledi. Maljkovic, "4 takım da hazır durumda. Biz tarih yazmak istiyoruz. Bu format her zaman yarışmacıdır. Birer maç oynarsınız ve hazır olmanız gerekir.

Herkesin kazanabileceği bir organizasyonda sahaya çıkacağız diye konuştu.

YENİŞEHİR'DE İLK HEYECAN

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başantrenönü Roberto Iniguez, Dörtlü Final'de yer aldıkları için mutluk olduklarını söyledi. Iniguez, "Kulümüzün için burada olmak gerçekten çok büyük bir adım. Tarihimizde ilk defa Dörtlü Final'de yer alıyoruz. Daha zor olan, her yıl burada yer alabilmek. Bu, bizim takımımızın atması gereken bir sonraki adım. Rekabet etmeye de hazırız" şeklinde konuştu.

5'İNCİ FİNALİ ARIYOR

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3, toplamda ise 9. kez son 4 takım arasında yer almayı başardı. Sarı lacivertli takım turnuvada 4 kez final oynamasına rağmen kupayı müzesine götüremedi.