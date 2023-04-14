Alioski’ye gün dogdu

Ankaragücü karsısında savunmanın solunda oynayacak isim merak konusu oldu. Ferdi'nin sarı kart cezalısı oldugu mücadelede gözler Alioski'ye çevrildi. Karagümrük maçına da ilk 11'de baslayan Makedon oyuncuya kendini göstermek için bir fırsat daha geldi. Sakatlıgını atlatarak takımla çalısmalara baslayan Jayden Oosterwolde ise kulübede olacak.
Ankaragücükarsısında savunmanın solunda oynayacak isim merak konusu oldu. Ferdi'nin sarı kart cezalısı oldugu mücadelede gözler Alioski'ye çevrildi. Karagümrük maçına da ilk 11'de baslayan Makedon oyuncuya kendini göstermek için bir fırsat daha geldi. Sakatlıgını atlatarak takımla çalısmalara baslayan Jayden Oosterwolde ise kulübede olacak.