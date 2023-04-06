Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Derbide Beşiktaş'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un son durumu merak konusu oldu.
Derbide Beşiktaş'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un son durumu merak konusu oldu.
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus'un takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen deneyimli hocanın iki planı olduğu iddia ediliyor.
Bu seçenekler arasında Flamengo'ya dönmek önemli bir seçenek olarak gözüküyor.
Flamengo'da teknik direktör Vitor Pereira, eleştirilerin odağında.
Pereira'nın muhtemel ayrılığı sonrası en kuvvetli aday Jorge Jesus.
Flamengo taraftarı da Jorge Jesus'un geri dönmesi için sosyal medyada kampanyalar düzenliyor.
Ancak Jorge Jesus'un ilk hedefi Flamengo değil. Deneyimli çalıştırıcı, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmenin hayalini kuruyor.
"KİM İSTEMEZ Kİ?"
Brezilya Milli Takımı için oldukça açık olan Jorge Jesus, "Brezilya Milli Takımı'na kim teknik direktörlük yapmak istemez ki? Belki Real Madrid'de ya da Barcelona'da çalışıyor olsam...
Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir. Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam" demişti.
ARAO'DAN FLAŞ SÖZLER!
Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya Ligi ekibi Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, ESPN yayınında açıklamalarda bulundu.
31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
JESUS VE BREZİLYA SÖZLERİ
Willian Arao, Jorge Jesus'un olası Flamengo ve Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü ile alakalı şöyle konuştu.
İşte o sözler...
Willian Arao: Jesus ile Flamengo hakkında sohbet ediyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor. Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. Golü gördün mü gibisinden muhabbetimiz oluyor. Orada çok arkadaşlarım var. Çalışanlar ve taraftarlar da tabii ki...
Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı. Bunun sebebi de taraftarların sosyal medyada bazı durumları dile getirmesi.
"BREZİLYA'YA ÇOK ŞEY KATAR"
Arao, Portekizli çalıştırıcının tecrübesiyle ve yeteneğiyle Brezilya Milli Takımı'na çok şey katacağını söyledi.
Arao, "O harika bir teknik direktör. Elbette bağlantılı olan başka büyük isimler de var (Ancelotti, Guardiola, Mourinho) ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum.
Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.