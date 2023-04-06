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Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yönetimin teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı görüşmede sezon sonuna kadar devam kararı çıktı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan deneyimli çalıştırıcının takımdaki geleceği merak ediliyor. Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile devam etmeyi düşünmediği iddia ediliyor. Takımdan ayrılması beklenen Portekizli hoca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcu, Jesus'un geleceği konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 14:41
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Derbide Beşiktaş'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un son durumu merak konusu oldu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus'un takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Fenerbahçe ile kontrat yenilemeyi düşünmeyen deneyimli hocanın iki planı olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Bu seçenekler arasında Flamengo'ya dönmek önemli bir seçenek olarak gözüküyor.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Flamengo'da teknik direktör Vitor Pereira, eleştirilerin odağında.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Pereira'nın muhtemel ayrılığı sonrası en kuvvetli aday Jorge Jesus.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Bir milli takımın başına geçmek için uygun muyum, çok az ama bir hipotez olabilir. Sadece şampiyonluk kazanabilecek takımları kabul ederim, kulüplerimi bu şekilde seçiyorum. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte teknik direktörlük yapmam" demişti.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

ARAO'DAN FLAŞ SÖZLER!
Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya Ligi ekibi Flamengo'dan kadrosuna kattığı Willian Arao, ESPN yayınında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

JESUS VE BREZİLYA SÖZLERİ
Willian Arao, Jorge Jesus'un olası Flamengo ve Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü ile alakalı şöyle konuştu.

İşte o sözler...

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Willian Arao: Jesus ile Flamengo hakkında sohbet ediyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor. Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. Golü gördün mü gibisinden muhabbetimiz oluyor. Orada çok arkadaşlarım var. Çalışanlar ve taraftarlar da tabii ki...

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı. Bunun sebebi de taraftarların sosyal medyada bazı durumları dile getirmesi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum."

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

"BREZİLYA'YA ÇOK ŞEY KATAR"
Arao, Portekizli çalıştırıcının tecrübesiyle ve yeteneğiyle Brezilya Milli Takımı'na çok şey katacağını söyledi.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş Jorge Jesus sözleri! Yeni adresi...

Arao, "O harika bir teknik direktör. Elbette bağlantılı olan başka büyük isimler de var (Ancelotti, Guardiola, Mourinho) ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum.

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