Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Aboubakar karşı karşıya harcadı...

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Aboubakar karşı karşıya harcadı...

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi yüksek tempoya sahne olurken, mücadelede sarı lacivertli ekibin golcü ismi Enner Valencia net bir pozisyondan faydalanamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 22:07 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 22:14
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Aboubakar karşı karşıya harcadı...

Kadıköy'de oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmanın 32. dakikasında Arda Güler'in pasında defansın arkasına koşu yapan Enner Valencia topla buluştu.

Valencia, 20 metrelik depar sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde şutunu çekti, Mert Günok soluna yerden gelen topa harika bir refleksle müdahale etti ve mutlak golü engelledi.

İşte o pozisyon...

BU KEZ ABOUBAKAR HARCADI

Maçta dakikalar 46'yı gösterdiğinde, bu kez siyah beyazlı ekipte defansın arkasına atılan topta Aboubakar süratle Fenerbahçe kalesine yaklaştı, Altay'la karşı karşıya kalan golcü oyuncu çalım denedi ancak Altay topu eliyle engelleyerek net gole izin vermedi.

İşte o pozisyon...

DİĞER
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı beIN Sports canlı yayın izle linki
Başkan Erdoğan'a seccade hediye edildi: Bu seccade ayaklarla basılmak için değil, 15 Mayıs'ta şükür namazı kılacağız
Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı!
Manchester United'dan G.Saray'a dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI
Derbide kazanan Beşiktaş!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadıköy'de büyük tepki: Yönetim istifa Kadıköy'de büyük tepki: Yönetim istifa 22:20
Derbide 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Abou... Derbide 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Abou... 22:07
Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı! Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı! 22:03
Toroğlu: Baktı olmuyor kartları çıkardı Toroğlu: Baktı olmuyor kartları çıkardı 21:47
Beşiktaş'tan flaş hakem tepkisi! Beşiktaş'tan flaş hakem tepkisi! 21:45
F.Bahçe'nin ilk derbi golü Valencia'dan! F.Bahçe'nin ilk derbi golü Valencia'dan! 21:34
Daha Eski
F.Bahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! F.Bahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! 21:30
Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon... Kadıköy'de penaltı kararı! İşte o pozisyon... 21:18
Derbide sinirler gerildi! İşte o anlar... Derbide sinirler gerildi! İşte o anlar... 21:09
Derbide şok sakatlık! Derbide şok sakatlık! 20:47
Arda Güler'in kariyerinde bir ilk! Arda Güler'in kariyerinde bir ilk! 20:42
Kadıköy'de Şenol Güneş'e tepki! Kadıköy'de Şenol Güneş'e tepki! 20:40