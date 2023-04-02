Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 2 kritik pozisyon! Önce Valencia sonra Aboubakar karşı karşıya harcadı...

Kadıköy'de oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmanın 32. dakikasında Arda Güler'in pasında defansın arkasına koşu yapan Enner Valencia topla buluştu.

Valencia, 20 metrelik depar sonrası ceza sahası çizgisi üzerinde şutunu çekti, Mert Günok soluna yerden gelen topa harika bir refleksle müdahale etti ve mutlak golü engelledi.

İşte o pozisyon...





BU KEZ ABOUBAKAR HARCADI

Maçta dakikalar 46'yı gösterdiğinde, bu kez siyah beyazlı ekipte defansın arkasına atılan topta Aboubakar süratle Fenerbahçe kalesine yaklaştı, Altay'la karşı karşıya kalan golcü oyuncu çalım denedi ancak Altay topu eliyle engelleyerek net gole izin vermedi.

İşte o pozisyon...