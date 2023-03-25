Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, kariyerini Premier Lig'de sürdüren yıldız golcünün transferi için görüşmelere başladı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için kolları erkenden sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Henüz teknik direktör Jorge Jesus'un ve Enner Valencia'nın kalıp kalmayacağı belirsiz ama Kanarya yine de çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Everton'ın forveti Neal Maupay kulübe önerilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Ön görüşmeler gerçekleştiriliyor. Maupay'ı Salernitana da istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Maupay'ın Everton ile 2025'e kadar kontratı var. Bonservis bedeli 9 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Fransız oyuncunun Kariyeri Nice'te başladı. Ardından Saint Etienne, Brest ve Brentford'da oynadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Brighton'da parladıktan sonra Everton'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Neal Maupay, bu sezon Everton formasıyla 22 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

26 yaşındaki forvet, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Maupay'ın Everton ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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