TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den geliyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için kolları erkenden sıvadı.
Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için kolları erkenden sıvadı.
Sarı-lacivertliler, gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak istiyor.
Henüz teknik direktör Jorge Jesus'un ve Enner Valencia'nın kalıp kalmayacağı belirsiz ama Kanarya yine de çalışmalarına başladı.
Everton'ın forveti Neal Maupay kulübe önerilmişti.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldı.
Ön görüşmeler gerçekleştiriliyor. Maupay'ı Salernitana da istiyor.
Maupay'ın Everton ile 2025'e kadar kontratı var. Bonservis bedeli 9 milyon euro.
Neal Maupay, bu sezon Everton formasıyla 22 maçta süre aldı.
26 yaşındaki forvet, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Maupay'ın Everton ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun kontratında 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
1.73 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.