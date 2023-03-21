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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çağrı! "Cesaretiniz varsa..."

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi hesabından flaş bir paylaşımda bulunuldu. Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç imzasıyla, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 15:49 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 16:07
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çağrı! "Cesaretiniz varsa..."

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi hesabından flaş bir paylaşımda bulunuldu. Sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç imzasıyla, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

İşte o sözler...

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum:

Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum.

Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum.

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