FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Böyle pozisyonlara sadece "kart meselesi" olarak bakmayalım, insan canına verilmeyen değer olarak bakalım. Mete Kalkavan da VAR'daki hakemler de bu acımasız hareketi seyretti. Çünkü onların bakış açısı; kişiye özel! O yüzden bu cümleyi iyi okusunlar.