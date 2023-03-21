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FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Son dakika spor haberleri: Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor - Galatasaray, Beşiktaş - İstanbulspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçlarını değerlendirdi. Yalçın, Bright Osayi-Samuel'in Yusuf Özdemir'e yaptığı faulle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Hakkı Yalçın'ın yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 09:51
FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

HAKKI YALÇIN - DÜDÜK VE MIZIKA

Ağaçlar yukarı yürür, hele aradaki farkı kapatmak gibi bir amacı varsa! Fenerbahçe, Alanya'da düşen yapraklarıyla bile köklerini besleyen ağaçtı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Birçoklarının sıradanlaştığı bir gecede kazanmayı istedi ve kazandı. Sahada varlığını hissettiren sadece Valencia ve Emre Mor'du ama yokluğu en çok hissedilen adam Szalai'ydi. Sahada olsa Alanyaspor'a piyangodan çıkan o gol de olmazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda verilmeyen bir penaltısı var. Alanyasporlu Yusuf Özdemir'in de sahadan atılması gerekiyordu. Ama Osayi Samuel'in maçın başında rakibinin bileğini kırmak için yaptığı insafsız hareketin karşılığı direk kırmızı karttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Böyle pozisyonlara sadece "kart meselesi" olarak bakmayalım, insan canına verilmeyen değer olarak bakalım. Mete Kalkavan da VAR'daki hakemler de bu acımasız hareketi seyretti. Çünkü onların bakış açısı; kişiye özel! O yüzden bu cümleyi iyi okusunlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

"Bir cinayeti görmezlikten gelmekle elde edilen rant, korkak hakemlerin gözlerine çekilen banttır. Oysa böylesine bir cinayete karşı durmak, dünyanın her yerinde onurlu hakemler için bir sanattır."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Alanyaspor'a gelince. Eğer Ümraniyespor küme düşecek de Alanyaspor kümede kalacaksa, futbolun adaleti yok demektir. Eğer Ersun Yanal gibileri "can simidi" sayılıyor da Recep Uçar gibi emekçilerin bu ülkede esamesi okunmuyorsa, kimse bana marka değerinden bahsetmesin!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Galatasaray, Konya'da sadece 3 puan değil çok şey kaybetti. Boşa kürek çeken yenilgiye zincirli forsalar, liderlik borsasında değer de kaybetti. Maç kazanma rekoru kırıp destan yazmakla, sahadaki futbolu okumak arasındaki berbat anonslara da iyi bakmak gerekir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Kazanmaktan yorulanlar yenilgiye kaşlarını bile oynatmadılar. Hele bir orta alan vardı ki, Konyaspor'un yaya geçidi. Bir adam deyip geçmeyin, futbol takım oyunudur ama tek kişi çok kişidir. Yaparken de bozarken de. Maç boyu ayaklarındaki düğümü çözemeyen İcardi, arkasına "cansız bir hatıra" deyip imzalanan donuk fotoğraf gibiydi. Futbola verilen arada kendine iyi bakmadığının kanıtı olarak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Liderlik bir yüktür, kritik haftalara girilirken sorumluluğu da büyüktür. Futbol; kaybederken bile içi içini yiyen adamlarla güzeldir, rakibini seyredenlerle değil. Not: Fenerbahçe'yle aralarındaki puan farkının anlamını hissedemeyenler, bu futbolla liderliğin yokluğunu fark edemeyecek duruma da gelebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Beşiktaş'ın futbol olarak keyif vermediği maçlarda "harika goller sergisine" resimleri asılan Aboubakar çıkıyor ortaya. Sihirli bir ayak geceye dokunurken, arkadaşlarına galibiyetin yolunu tarif ediyor. Çünkü yüreğiyle vuruyor toplara. Ama aynı yürekliliği diğerlerinin gösterdiğini söyleyemem!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi-Samuel için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..."

Bizim ülkemizde üst katlarda puan farkları kapanınca yöneticilerin arası açılır. O yüzden kurulan cümlelerde "tetik sesleri" başlar ki futbolumuzun kaçınılmaz gerçeği yeniden hayata geçebilir. Anıların çerçevesi kırık dökük. Diyorum ki, keşke çocukların ağzında bir mızıka olsaydı futbol. Hakemlerin ağzında da onurlu düdük!

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