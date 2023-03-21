FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Fenerbahçe'nin önemli bir yetenek olarak gördüğü ve Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Emir Ortakaya ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin önemli bir yetenek olarak gördüğü ve Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Emir Ortakaya ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
İzmir temsilcisi Göztepe'ye kiralanan ve halihazırda burada en çok forma giyen isim olan Emir için Avrupa kulüpleri sıkı takipte.
Fenerbahçe'de hiç forma giymeden Göztepe'ye kiralanan yetenekli Emir, İzmir ekibinde bu sezon en çok forma giyen ve istikrarı ile de ayrıca dikkat çeken oyuncu oldu.
AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
Avrupa ekipleri uzun zamandır 18 yaşındaki başarılı savunmacıyı gözlem altında tutuyor.
Akşam'ın haberine göre; Lyon, Marsilya, Southampton ve Newcastle United'ın yakından takip ettiği oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısı çalınabilir.
Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan Emir, kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de ciddi anlamda kendisini ispatladı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için 10 milyon euro bandında bonservis bedeli bekleniyor.
İstanbul ekibinde ve Süper Lig'de hiç forma giymeden Avrupa yolcusu olacak gibi görünen Emir için ayrıca Gençlerbirliği detayı da var.
Ankara ekibi, oyuncunun olası transferinden %20'lik pay alacak.
İZMİR'DE FARK YARATTI
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Göztepe'de en çok forma giyen isim olan Emir Ortakaya, istikrarlı oyunu ile takımın bel kemiği olmuş durumda.
Bu sezon toplam 25 maça çıkan genç savunmacı, tam 2213 dakika sahada kaldı.
Stoper mevkisinde forma giyen Emir Ortakaya, sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.