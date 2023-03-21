Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Son dakika spor haberi: Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya, ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İzmir ekibinde düzenli olarak oynayan ve yükselen grafiğiyle göz dolduran 18 yaşındaki oyuncuya şimdiden Avrupa yolu göründü. Dev kulüpleri peşine takan Avrupa ekipleri transfer için sezon sonunu bekliyor. Oyuncusunun son durumunu yakından takip eden sarı-lacivertli yönetim, Emir Ortakaya'nın bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 14:28
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Fenerbahçe'nin önemli bir yetenek olarak gördüğü ve Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Emir Ortakaya ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

İzmir temsilcisi Göztepe'ye kiralanan ve halihazırda burada en çok forma giyen isim olan Emir için Avrupa kulüpleri sıkı takipte.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Fenerbahçe'de hiç forma giymeden Göztepe'ye kiralanan yetenekli Emir, İzmir ekibinde bu sezon en çok forma giyen ve istikrarı ile de ayrıca dikkat çeken oyuncu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
Avrupa ekipleri uzun zamandır 18 yaşındaki başarılı savunmacıyı gözlem altında tutuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Akşam'ın haberine göre; Lyon, Marsilya, Southampton ve Newcastle United'ın yakından takip ettiği oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısı çalınabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan Emir, kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de ciddi anlamda kendisini ispatladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

BONSERVİS BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için 10 milyon euro bandında bonservis bedeli bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

İstanbul ekibinde ve Süper Lig'de hiç forma giymeden Avrupa yolcusu olacak gibi görünen Emir için ayrıca Gençlerbirliği detayı da var.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Ankara ekibi, oyuncunun olası transferinden %20'lik pay alacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

İZMİR'DE FARK YARATTI
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Göztepe'de en çok forma giyen isim olan Emir Ortakaya, istikrarlı oyunu ile takımın bel kemiği olmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Bu sezon toplam 25 maça çıkan genç savunmacı, tam 2213 dakika sahada kaldı.


FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Emir Ortakaya kapışması! Avrupa ekipleri sırada

Stoper mevkisinde forma giyen Emir Ortakaya, sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.

DİĞER
EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı canlı izle! Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış
Arda Güler'e 4 talip birden!
F.Bahçe'ye Berisha piyangosu! İşte kasaya girecek rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu
F.Bahçe'den G.Saray'a: Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...
Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
İslamiyet'te edep neden önemlidir? | Edepli olmak ne demektir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI YAYIN Dursun Özbek konuşuyor | CANLI YAYIN 15:01
Avrupa ekipleri sıraya girdi! İşte bonservis bedeli Avrupa ekipleri sıraya girdi! İşte bonservis bedeli 14:28
Norveç'te Haaland şoku! Norveç'te Haaland şoku! 13:51
Dönüş tarihi belli oldu! A. Demir maçında... Dönüş tarihi belli oldu! A. Demir maçında... 13:38
F.Bahçe'den G.Saray'a: Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz? F.Bahçe'den G.Saray'a: Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz? 13:09
Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! 12:36
Daha Eski
F.Bahçe'ye Berisha piyangosu! İşte kasaya girecek rakam F.Bahçe'ye Berisha piyangosu! İşte kasaya girecek rakam 12:21
Çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek Çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek 11:57
F.Bahçe'den Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor F.Bahçe'den Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor 11:45
Bulls iki uzatmada 76ers'ı devirdi Bulls iki uzatmada 76ers'ı devirdi 11:33
Arda Güler'e 4 talip birden! Arda Güler'e 4 talip birden! 11:24
Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? 11:05