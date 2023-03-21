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Eyvah Valencia sakat!

Sezonun yıldızı Enner Valencia'da iç menisküs yaralanmasına rastlandı. Ekvadorlu forvetin durumu İleri tetkiklerle netleşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Eyvah Valencia sakat!

Bu sezon rakip ağlara bıraktığı 25 golle krallıkta uzak ara önde olan Enner Valencia, Alanya deplasmanında sakatlandı. Ekvadorlu futbolcunun ilk muayene sonuçları da olumlu çıkmadı. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncuda diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildi. Kanarya bu açıklamanın yanına bir not düşerek Valencia'nın durumunun yeniden değerlendirilmesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti. İleri tetkiklerde tecrübeli golcünün son durumu netleşecek. Fenerbahçeliler ligin kalan bölümünde onsuz kalmak istemiyor. İlk olarak 4-5 hafta sahalardan uzak kalabileceği konuşuluyor.

İŞTE İLK BULGULAR

Fenerbahçe sağlık heyeti, alanyaspor deplasmanında sakatlanan 3 futbollcuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

King: hamstring kas yaralanması.

Oosterwolde: aşil tendinopatisi.

Valencia: diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

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