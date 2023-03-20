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FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marcelo Gallardo iddiası!

Spor Toto Süper Lig'de bir maç eksiğiyle zirvedeki Galatasaray'ın 6 puan arkasında yer alan Fenerbahçe için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi! Sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus'un sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşılık o isme teklif götürdüğü yazıldı.. İşte haberin ayrıntıları.. | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 01:16 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 01:16
FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Fenerbahçe yönetimi ise Jesus ile yola devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Ancak yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe, büyük bir isme yönlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği habere göre; sarı-lacivertlilerin hedefi Marcelo Gallardo.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Geçen yılın sonunda River Plate'den ayrılan Marcelo Gallardo, herhangi bir kulübü çalıştırmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Dünyaca ünlü çalıştırıcıya birçok takımdan teklif var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Başarılı çalıştırıcı ise kariyerine Arjantin dışında devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Sarı-lacivertli kulüp ise Marcelo Gallardo'ya 7-7.5 milyon euro civarında bir öz sözleşmede bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Ancak Gallardo, yapılan teklifi şimdilik reddetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Tarafların sezon sonunda Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması durumunda masaya oturması ve bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Marcelo Gallardo, River Plate'in başında 7.5 sezon geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marceo Gallardo iddiası!

Arjantinli çalıştırıcı Arjantin kulübü ile 2 kez Copa Libertadores Şampiyonluğu (Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dengi) yaşadı.

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