FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basınından flaş Marcelo Gallardo iddiası!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ı yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ı yakından takip etmeyi sürdürüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruptan lider çıkan sarı-lacivertliler, son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla'ya karşı istediği sonuçları alamadı ve Avrupa'ya veda etti.
Sezona yeni bir yapılanma ile başlanan Kanarya, Jorge Jesus'u teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.
Yoluna Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'de devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcının geleceği belli değil.
Portekizli hocanın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
68 yaşındaki teknik direktör sezon sona erdiğinde takımdan ayrılabilir.
Fenerbahçe yönetimi ise Jesus ile yola devam etmek istiyor.
Ancak yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe, büyük bir isme yönlenecek.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği habere göre; sarı-lacivertlilerin hedefi Marcelo Gallardo.
Geçen yılın sonunda River Plate'den ayrılan Marcelo Gallardo, herhangi bir kulübü çalıştırmıyor.
Dünyaca ünlü çalıştırıcıya birçok takımdan teklif var.
Başarılı çalıştırıcı ise kariyerine Arjantin dışında devam etmek istiyor.
Sarı-lacivertli kulüp ise Marcelo Gallardo'ya 7-7.5 milyon euro civarında bir öz sözleşmede bulundu.
Ancak Gallardo, yapılan teklifi şimdilik reddetti.
Tarafların sezon sonunda Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılması durumunda masaya oturması ve bir kez daha görüşmesi bekleniyor.
Marcelo Gallardo, River Plate'in başında 7.5 sezon geçirdi.
Arjantinli çalıştırıcı Arjantin kulübü ile 2 kez Copa Libertadores Şampiyonluğu (Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dengi) yaşadı.