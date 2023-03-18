Fenerbahçe acı çektirdi

AS: Sevilla, Kadıköy'ün atmosferinde acı çekti. İstanbul'da fazla kalmayacağı belli olan Arda Güler, Sevilla kalesini çok zorladı.

MARCA: F.Bahçe, Sevilla'nın başını her dakika belaya soktu. Sevilla turu geçmeyi başardı.

MUNDO DEPORTİVO: Sevilla, Kadıköy'den canlı çıktı. 2-0'ın rövanşında korkulu bir maç oynadı. Acı çekerek çeyrek finale yükseldi.

RELEVO: Valencia'nın golü Sevilla'yı endişelendirdi. Fenerbahçe, Sevilla kalesini ablukaya aldı ancak 2. golü bulamadı. Sevilla turu atlamayı bildi. EL PAİS: Izdırap seviyesindeki bir oyuna rağmen Sevilla turu geçmeyi bildi. Onlar Avrupa Ligi'nin kralı. Yollarına devam ediyorlar.

ABOLA: Jorge Jesus'un takımı 1-0'lık galibiyete rağmen kupaya deva etti. Göz kamaştırıcı gösterileri tur için yeterli olmadı.

RECORD: Kazanmak önemli ama bazı zaferler sonunda ağızda acı bir tat bırakır. Fenerbahçe ve Jorge Jesus için de böyle oldu.