Bu Arda bir başka

Kanarya hem İspanya'da hem Kadıköy'de iyi bir oyun sergilemesine rağmen şanssız şekilde Sevilla'ya elenmişti.Sarı lacivertlilerin önceki gün İspanyol ekibini 1-0 devirip elendiği maçta Arda Güler gösterdiği performansla bir kez daha gözlerimizin pasını sildi. 18 yaşındaki futbolcu, takımını bir orkestra şefi gibi yönetti. Sahada kaldığı her an sorumluluk aldı. Onun organize ettiği akınlardan Kanarya önemli fırsatlar yakaladı ancak bir türlü 2. gol gelmedi. Arda Güler maçı müthiş istatistiklerle tamamlamasına rağmen Fenerbahçe'nin tur atlamasını sağlayamadı.

SEVILLA'YA KARŞI NE YAPTI?

İkili mücadele kazanma 16/22

Çalımla adam geçme 7/12

Topla buluşma 94

Pas başarısı ½90.5

Kilit pas 2

Top çalma 5