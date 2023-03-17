Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde oynadığı rövanş müsabakasını 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde oynadığı rövanş müsabakasını 1-0 kazanmasına rağmen turnuvaya veda etti.
Kupa 2'ye elemelerde Slovacko'yu saf dışı bırakarak başlayan Fenerbahçe, play-off'ta ise Austria Wien'i geçerek gruplara kalmıştı.
Sarı-lacivertli takım, B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dynamo Kiev ile karşılaştı.
B Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, 14 puanla lider olarak son 16 takım arasına ismini yazdırmıştı.
41. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ekvadorlu golcü, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.
Bu golle Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. golünü kaydetmiş oldu.
Golcü futbolcu sarı-lacivertli forma ile ise toplamda 27. golünü kaydetti.
Gazeteler, stadyum atmosferine atıfta bulunarak şu başlıkları attılar...
EL PAIS
"Sevilla Türk ızdırabından kurtuldu"
MARCA
"Sevilla, çeyrek finali büyük bir acıyla kucakladı"
MUNDO DEPORTIVO
"Sevilla, cehennemden canlı çıktı ve çeyrek finalde olacak"
ANDALUCIA INFORMACION
"Sevilla, Türk cehenneminde hayatta kalmayı başardı"
DIARIO DE SEVILLA
"Şeytanı rahatsız etmeden cehennemde hayatta kaldı"
AS
"Şampiyonluğa bir adım"