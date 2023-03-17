Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0 yenildiği ilk mücadelenin ardından sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 yenerek turnuvadan elendi. Bu müsabaka, İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 09:24
Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

B Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, 14 puanla lider olarak son 16 takım arasına ismini yazdırmıştı.

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

Sarı-lacivertlilerin Sevilla müsabakasında tek golü takımın golcüsü Enner Valencia'dan geldi.

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

41. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktanın başına geçen Ekvadorlu golcü, fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

Bu golle Valencia, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. golünü kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

Golcü futbolcu sarı-lacivertli forma ile ise toplamda 27. golünü kaydetti.

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

Bu mücadelenin ardından Sevilla'nın bir üst tura yükselmesi İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

Gazeteler, stadyum atmosferine atıfta bulunarak şu başlıkları attılar...

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

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"Sevilla Türk ızdırabından kurtuldu"

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

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"Sevilla, çeyrek finali büyük bir acıyla kucakladı"

Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

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Fenerbahçe-Sevilla maçı İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı!

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