Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla'ya elendi. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarına vedasının ardından Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Brezilyalı oyuncuya tepki gösterildi.
F.BAHÇE VEDA ETTİ
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçta rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu.