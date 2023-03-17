Haberler Fenerbahçe Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Fenerbahçe - Sevilla maçının sonrasında sarı-lacivertli takımın taraftarlarını çıldırtacak paylaşım yaptı. İşte detaylar... FB - GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 10:09 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 10:36
Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla'ya elendi. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarına vedasının ardından Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Brezilyalı oyuncuya tepki gösterildi.

Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

F.BAHÇE VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçta rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Kadıköy'de dün akşam oynanan mücadelede rakibini 1-0'la geçen sarı-lacivertlilere bu skor yetmedi. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini alan taraf oldu.

Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

"BENİ ANLADIN MI?"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Sadece Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Beni anladın mı? En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

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