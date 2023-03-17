Felipe Melo yine yaptı yapacağını! Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

"BENİ ANLADIN MI?"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Sadece Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oldu. Beni anladın mı? En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.