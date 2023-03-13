Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekizli çalıştırıcı, son dönemde alınan sonuçların ardından sert şekilde eleştirilmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekizli çalıştırıcı, son dönemde alınan sonuçların ardından sert şekilde eleştirilmişti.
Hatta 68 yaşındaki isim, kendisine yöneltilen Flamengo sorularına yanıt olarak mayıs ayını işaret etmişti.
Jorge Jesus'un, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tamamlamasının ardından Flamengo'ya dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor.
Konuya dair Brezilya basınından da çarpıcı bir iddia geldi.
Jorge Jesus'un, eski takımı Flamengo'ya dönüşü sonrası yapacağı ilk transferin belli olduğu ifade edildi.
İşte o haber...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Somosfanaticos'un derlediği habere göre, Flamengo, Porto'da forma giyen Mateus Uribe'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Jesus'un, Flamengo'ya dönüşüyle birlikte Porto'dan başarılı orta saha oyuncusunun transfer edileceği yazıldı.
İki taraf arasındaki anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.