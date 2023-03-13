Haberler Fenerbahçe Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü için flaş iddia ortaya atıldı. Brezilya basını tecrübeli çalıştırıcının Flamengo'da yapacağı ilk transferini duyurdu. İşte detaylar... | FB HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 19:38
Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Portekizli çalıştırıcı, son dönemde alınan sonuçların ardından sert şekilde eleştirilmişti.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Ayrıca Jesus'un kötü skorlar sonrası sezon sonunda Brezilya'ya dönmek istediği belirtilmişti.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Hatta 68 yaşındaki isim, kendisine yöneltilen Flamengo sorularına yanıt olarak mayıs ayını işaret etmişti.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Jorge Jesus'un, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tamamlamasının ardından Flamengo'ya dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Konuya dair Brezilya basınından da çarpıcı bir iddia geldi.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Jorge Jesus'un, eski takımı Flamengo'ya dönüşü sonrası yapacağı ilk transferin belli olduğu ifade edildi.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

İşte o haber...

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Somosfanaticos'un derlediği habere göre, Flamengo, Porto'da forma giyen Mateus Uribe'yi kadrosuna katmak istiyor.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Haberde Jesus'un, Flamengo'ya dönüşüyle birlikte Porto'dan başarılı orta saha oyuncusunun transfer edileceği yazıldı.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

İki taraf arasındaki anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.

Brezilya'dan flaş iddia: Jorge Jesus'un Flamengo'daki ilk transferi belli oldu!

Diğer yandan Flamengo'nun, Uribe'ye aylık 1.2 milyon Brezilya doları ödemeye razı olduğu aktarıldı.

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