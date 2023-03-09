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Fenerbahçe'de Attila Szalai'den dikkat çeken tur sözleri!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup ayrılırken sarı lacivertlilerde Attila Szalai karşılaşma hakkında konuştu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 01:24
Fenerbahçe'de Attila Szalai'den dikkat çeken tur sözleri!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin Macar yıldızı Attila Szalai karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Buraya iyi bir sonuç almak için gelmiştik maalesef olmadı. Bence aslında iyi bir oyun oynadık. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Hayal kırıklığı oldu ama haftaya bir maçımız daha var.

Hayal kırıklığı oldu ama haftaya bir maçımız daha var hedefimiz iyi bir sonuçla bu turu çevirmek.

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