Fenerbahçe'de Attila Szalai'den dikkat çeken tur sözleri!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerin Macar yıldızı Attila Szalai karşılaşmayı değerlendirdi.

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Buraya iyi bir sonuç almak için gelmiştik maalesef olmadı. Bence aslında iyi bir oyun oynadık. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Hayal kırıklığı oldu ama haftaya bir maçımız daha var.

Hayal kırıklığı oldu ama haftaya bir maçımız daha var hedefimiz iyi bir sonuçla bu turu çevirmek.