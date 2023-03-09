FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Lucas Moura'nın sözleşmesi İngiliz ekibi Tottenham ile sezon sonunda sona eriyor.
Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı hem kulüp tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından doğrulandı.
Lucas Moura'nın sözleşmesi İngiliz ekibi Tottenham ile sezon sonunda sona eriyor.
Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı hem kulüp tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından doğrulandı.
Conte, Football London'a "Kafamdaki plan onu takımda tutmaktı. Ancak sakatlıkları nedeniyle onu kullanma şansımız olmadı." ifadelerini kullandı.
Conte, ayrıca bu kararın kulübün tasarrufu olduğunu da sözlerine ekledi.
Lucas Moura bu sezon Tottenham formasıyla sadece 3 maça çıktı.
Son olarak takımının FA Cup'ta oynadığı Sheffield United mücadelesinde forma giydi.
Moura'nın geçirdiği sakatlıklar sebebiyle Premier Lig'de kalması zor gözüküyor. Avrupa basınında çıkan haberler de bu yönde.
Brezilyalı oyuncunun kariyerini eski kulübü Sao Paulo'da tamamlamak istediği biliniyor.
Ancak en azından 2 sene daha Avrupa'da kalmak istediği belirtiliyor.
Moura'nın menajeri Junior Pedroso'da oyuncusunun geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu. İngiltere basınından hitc.com'un haberine göre;
Pedroso, "Herhangi bir kulüple anlaşma yapmak için çok erken." dedi.
"Sizi temin ederim ki Avrupa'da birçok kulüple görüşüyoruz."
Moura ile ilgilenen kulüpler arasında Avrupa'dan Sevilla, Fenerbahçe, Newcastle United ve Everton var.
Palmeiras iddiası hakkında da konuşan Pedroso, bir teklif olmadığını ve temasa geçilmediğini açıkladı.
Palmeiras iddiası hakkında da konuşan Pedroso, bir teklif olmadığını ve temasa geçilmediğini açıkladı.
Fenerbahçe de devre arasında oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenmiş ve 2 milyon euroluk bir telifte bulunduğu belirtilmişti.
Kulübü Tottenham'la anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak için tekrardan girişimlere başladı.