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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer gündemindeki isimlerden biri olan ve sezon sonu için de bedelsiz olarak takıma katılması için nabız yoklanan Lucas Moura'nın menajeri Junior Ledroso açıklamalarda bulundu. | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 10:55 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 10:58
ERDİ DEMİRKOL
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Lucas Moura'nın sözleşmesi İngiliz ekibi Tottenham ile sezon sonunda sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı hem kulüp tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından doğrulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Tottenham'ın menajeri Conte de Moura'nın takımdan ayrılma süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Conte, Football London'a "Kafamdaki plan onu takımda tutmaktı. Ancak sakatlıkları nedeniyle onu kullanma şansımız olmadı." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Conte, ayrıca bu kararın kulübün tasarrufu olduğunu da sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Lucas Moura bu sezon Tottenham formasıyla sadece 3 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Son olarak takımının FA Cup'ta oynadığı Sheffield United mücadelesinde forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Moura'nın geçirdiği sakatlıklar sebebiyle Premier Lig'de kalması zor gözüküyor. Avrupa basınında çıkan haberler de bu yönde.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Brezilyalı oyuncunun kariyerini eski kulübü Sao Paulo'da tamamlamak istediği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Ancak en azından 2 sene daha Avrupa'da kalmak istediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Moura'nın menajeri Junior Pedroso'da oyuncusunun geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu. İngiltere basınından hitc.com'un haberine göre;

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Pedroso, "Herhangi bir kulüple anlaşma yapmak için çok erken." dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

"Sizi temin ederim ki Avrupa'da birçok kulüple görüşüyoruz."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Moura ile ilgilenen kulüpler arasında Avrupa'dan Sevilla, Fenerbahçe, Newcastle United ve Everton var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Palmeiras iddiası hakkında da konuşan Pedroso, bir teklif olmadığını ve temasa geçilmediğini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Palmeiras iddiası hakkında da konuşan Pedroso, bir teklif olmadığını ve temasa geçilmediğini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe de devre arasında oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenmiş ve 2 milyon euroluk bir telifte bulunduğu belirtilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Lucas Moura'nın menajerinden transfer açıklaması!

Kulübü Tottenham'la anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak için tekrardan girişimlere başladı.

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