KKTC’de örnek davranış

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak bağışında bulundu. Lefkoşa'da faaliyet gösteren dernek, üyelerinden ve bağışçılarından kampanya ile topladığı oyuncakları, Lefkoşa Türk Belediyesine teslim etti. Kampanyaya katılan bazı çocukların oyuncakların üzerine "Güzel düşün, güzel olsun" şeklinde mesaj yazdıkları görüldü.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak bağışında bulundu. Lefkoşa'da faaliyet gösteren dernek, üyelerinden ve bağışçılarından kampanya ile topladığı oyuncakları, Lefkoşa Türk Belediyesine teslim etti. Kampanyaya katılan bazı çocukların oyuncakların üzerine "Güzel düşün, güzel olsun" şeklinde mesaj yazdıkları görüldü.