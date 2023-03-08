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KKTC’de örnek davranış

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak bağışında bulundu. Lefkoşa'da faaliyet gösteren dernek, üyelerinden ve bağışçılarından kampanya ile topladığı oyuncakları, Lefkoşa Türk Belediyesine teslim etti. Kampanyaya katılan bazı çocukların oyuncakların üzerine "Güzel düşün, güzel olsun" şeklinde mesaj yazdıkları görüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
KKTC’de örnek davranış
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak bağışında bulundu. Lefkoşa'da faaliyet gösteren dernek, üyelerinden ve bağışçılarından kampanya ile topladığı oyuncakları, Lefkoşa Türk Belediyesine teslim etti. Kampanyaya katılan bazı çocukların oyuncakların üzerine "Güzel düşün, güzel olsun" şeklinde mesaj yazdıkları görüldü.
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