Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

Sezon sonu transfer çalışmalarını sürdüren ve gelecek planlarını sağlamlaştırmak adına da hamlelerini sürdüren Fenerbahçe'de yepyeni bir gelişme yaşandı... Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran sıcak transfer haberinin ayrıntıları haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 10:11
TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

Transferde Fenerbahçe adına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...

TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

Teknik direktör Jorge Jesus, genç futbolcuların yanı sıra tecrübeli oyuncuları da kadrosuna dahil edip tecrübe ile yeni futbolcu adaylarını geleceğe hazırlamak istiyor...

TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

Bu kapsamda adı geçen ve taraftarı heyecanlandıran dünyaca ünlü bir yıldız gündeme geldi: Thiago Alcantara!

TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

Peki, Fenerbahçe nasıl bir hamle yaptı? Görüşmeler nasıl başladı ve son durum ne? İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, İngiliz kulübünün önüne kiralama formülünü de koydu.

TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

Görüşmelerin olumlu ilerlediği bilgisine de ulaşıldı ve artık işin resmiyete binme kısmı an meselesi...

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