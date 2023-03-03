TRANSFER HABERLERİ: Thiago Alcantara Fenerbahçe'ye!

Transferde Fenerbahçe adına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...
Transferde Fenerbahçe adına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...
Teknik direktör Jorge Jesus, genç futbolcuların yanı sıra tecrübeli oyuncuları da kadrosuna dahil edip tecrübe ile yeni futbolcu adaylarını geleceğe hazırlamak istiyor...
Bu kapsamda adı geçen ve taraftarı heyecanlandıran dünyaca ünlü bir yıldız gündeme geldi: Thiago Alcantara!
Peki, Fenerbahçe nasıl bir hamle yaptı? Görüşmeler nasıl başladı ve son durum ne? İşte detaylar...
31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, İngiliz kulübünün önüne kiralama formülünü de koydu.
Görüşmelerin olumlu ilerlediği bilgisine de ulaşıldı ve artık işin resmiyete binme kısmı an meselesi...
Yıldız oyuncunun da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
İspanyol futbolcunun Liverpool ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.