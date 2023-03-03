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Fenerbahçe'den açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, yaşanan trübün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 14:02
Fenerbahçe'den açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, yaşanan trübün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı laciverli kulüpten yapılan açıkama,

Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında "spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı.

Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.

Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz. ifadeleri yer aldı.

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