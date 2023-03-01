Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu dört koldan devam ediyor. Kanat takviyesi için kolları sıvayan Kanarya, Brezilya Ligi'nde Santos forması giyen Angelo Gabriel'in peşine düştü. Sarı-lacivertli yönetimin, Gabriel için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 17:08
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

5 Mart'ta sona erecek İkinci Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren Kanarya, şu ana kadar üç isimle sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Fenerbahçe ilk olarak Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Sarı-lacivertliler, deneyimli stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

İkinci transferini sol bek bölgesine yapan Kanarya, aradığı ismi İtalya'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Fenerbahçe, Serie B ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Kanarya, üçüncü transferini ise Barcelona'dan gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Sarı-lacivertliler, Katalan ekibinin B takımında oynayan Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Şu ana kadar üç transfere resmiyet kazandıran Fenerbahçe'nin adı Lucas Moura, Hakim Ziyech, Ante Rebic ve Mahmoud Dahoud gibi isimlerle de anılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Fenerbahçe'de bu 4 isim için çalışmalar devam ederken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Aspor'dan Mert Kılıç'ın MARCA'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Santos forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Angelo Gabriel'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

8 MİLYON EURO + GUSTAVO HENRIQUE ÖNERİLDİ

Habere göre sarı-lacivertliler, genç yıldız için Brezilya ekibine 8 milyon Euro + Gustavo Henrique'yi önerdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

ÜÇ KULÜP DAHA İSTİYOR

Öte yandan Brezilyalı futbolcuya üç kulübün daha talip olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Haberde Angelo Gabriel'i Fenerbahçe'nin yanı sıra Newcastle United, Nottingham Forest ve Flamengo da istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Nottingham Forest'ın Brezilyalı kanat oyuncusu için Santos'a teklif yaptığı ancak teklifin reddedildiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

Angelo Gabriel, bu sezon Santos formasıyla 10 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin Angelo Gabriel teklifi belli oldu!

18 yaşındaki futbolcu, skor katkısı üretemedi.

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