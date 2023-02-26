Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem penaltı verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem penaltı verdi.

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Valencia'nın penaltısında kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0.

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Arao ile kafa topuna yükselen Diouf, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Fenerbahçe gole yaklaştı. Çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Diego Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

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Sarı lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Diego Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Enner Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başarıp skoru 2-0'a getirdi.

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Rossi'nin ortasında arka direkte Valencia'nin kafayla indirdiği Lincoln şutunu çekti. Topa kale önünde King dokundu: 3-0.

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Sağ kanatta bulunan Ferdi pasını Zajc 'a aktardı. Zajc'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

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Orta sahada topu alan Arda rakiplerini çalımlayıp ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kale üzerinden dışarıya gitti.

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Crespo'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0

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