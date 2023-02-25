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Fenerbahçe Konyaspor karşısında! İşte Jorge Jesus'un 11 tercihi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de erteleme maçında Konyaspor'u ağırlıyor. Hedefİ kazanıp G.Saray ile farkı 6'ya indirmek. Jorge Jesus da kafasındaki 11'i neredeyse belirlemiş durumda. İşte o 11...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe Konyaspor karşısında! İşte Jorge Jesus'un 11 tercihi

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deprem nedeniyle ertelenen Arabam.com Konyaspor maçını bu akşam oynayacak... Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek... Deprem öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya hakem kararlarının çok tartışıldığı Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş ve serisi son bulmuştu. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u yenerek lider Galatasaray ile farkı yeniden 6 puana indirmek istiyor.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Zajc, Arao, İrfan, Lincoln, King, Valencia

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Muric, Çekiçi, Diouf

JESUS TRİBÜNDE

Teknik direktör Jorge Jesus cezası nedeniyle bu akşam kulübede yer alamayacak... Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'a gösterdiği tepki sonrası 1 maç men cezası alan Portekizli hoca, mücadeleyi tribünden izleyecek.

32-8 ÖNDE

İki takım ligde 43 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 32, Konyaspor 8 kez kazandı. 3 maç berabere bitti. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Arabam.com Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

7 İSİM SINIRDA

Sarı lacivertlilerde 3'er sarı kartları bulunan Serdar Aziz, Gustavo Henrigue, Attila Szalai, Mert Hakan Yandai, Ferdi Kadıoğluy, Miha Zajc ve Emre Mor bugün de kart görmeleri durumunda Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

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