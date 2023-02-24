Pedro'ya 2 talip

Cruzeiro ve SC Internacional'in João Pedro ile ilgilendiği bildirildi... İki takımın da Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandıklarını aktarıldı. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Pedro bu sezon 15 maçta forma giydi. 30 yaşındaki sambacı 2 gol atabilirken, 1 tane de asist gerçekleştirdi.
Cruzeirove SC Internacional'in João Pedro ile ilgilendiği bildirildi... İki takımın da Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandıklarını aktarıldı. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Pedro bu sezon 15 maçta forma giydi. 30 yaşındaki sambacı 2 gol atabilirken, 1 tane de asist gerçekleştirdi.