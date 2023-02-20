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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen ve 25 Ocak Cumartesi günü oynanacağı açıklanan Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 21:52
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen ve 25 Ocak Cumartesi günü oynanacağı açıklanan Arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Konuyla ilgili olarak sarı lacivertlilerden açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salon çalışmalarıyla başladı.

Salondaki kuvvet ve dayanıklılık idmanları sonrası sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Pas çalışmasıyla süren idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.



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