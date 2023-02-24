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Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 21:31
Fenerbahçe Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.



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