FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Kanarya'da gözler Konyaspor maçına çevrilirken, ara transfer döneminin uzatılması sonrası transfer çalışmaları hızlandı.
Fenerbahçe, kış transfer döneminde üç futbolcuyu renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler; Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağladı.
Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği bazı isimlerle de yollarını ayırdı.
Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiraladığı ve zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı Bruma'yı Braga'ya kiraladı.
Sarı-lacivertlilerde kadroya girmekte zorlanan Mauricio Lemos ise Brezilya'nın yolunu tuttu.
Uruguaylı stoper, Atletico Mineiro ile yıl sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de Bruma ve Lemos sonrası ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olurken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
LINCOLN HENRIQUE'YE ANTALYASPOR KANCASI
Sabah'ın haberine göre; sezon başında teknik direktör Jesus'un tavsiyesiyle Santa Clara'dan alınan Lincoln Henrique'ye, Antalyaspor talip oldu.
Akdeniz ekibi, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Yönetim ise 3 kulvarda devam eden periyodu göz önüne alarak
Lincoln'ü göndermeye sıcak bakmıyor.
Brezilyalı yıldız, Jesus'un solda ve orta alanda seçeneğini arttırıyor.
Lincoln Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta süre aldı.
Brezilyalı futbolcu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Lincoln'ün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.