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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Şu ana kadar üç isimle sözleşme imzalayan ve iki futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden olan yıldız futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı. İşte o takım ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:46
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Kanarya'da gözler Konyaspor maçına çevrilirken, ara transfer döneminin uzatılması sonrası transfer çalışmaları hızlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Fenerbahçe, kış transfer döneminde üç futbolcuyu renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Sarı-lacivertliler; Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği bazı isimlerle de yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiraladığı ve zorunlu satın alma opsiyonunu kullandığı Bruma'yı Braga'ya kiraladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Sarı-lacivertlilerde kadroya girmekte zorlanan Mauricio Lemos ise Brezilya'nın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Uruguaylı stoper, Atletico Mineiro ile yıl sonuna kadar sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Fenerbahçe'de Bruma ve Lemos sonrası ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olurken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

LINCOLN HENRIQUE'YE ANTALYASPOR KANCASI

Sabah'ın haberine göre; sezon başında teknik direktör Jesus'un tavsiyesiyle Santa Clara'dan alınan Lincoln Henrique'ye, Antalyaspor talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Akdeniz ekibi, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Yönetim ise 3 kulvarda devam eden periyodu göz önüne alarak

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Lincoln'ü göndermeye sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Brezilyalı yıldız, Jesus'un solda ve orta alanda seçeneğini arttırıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Lincoln Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Brezilyalı futbolcu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'un gözdesine sürpriz talip!

Lincoln'ün Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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