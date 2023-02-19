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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, genç kanat oyuncusu Nuamah için temaslarına yoğun şekilde devam ediyor. Kanarya, Nordsjaelland'ın parlayan yıldızını istiyor. Danimarka ekibi, Ganalı oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte transfer pazarlıklarında son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Süper Lig'de maçların başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe transfer harekatını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Sarı-lacivertliler hem mevcut kadrosunu güçlendirmek hem de gelecek yılların belkemiğini oluşturmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Teknik direktör Jorge Jesus, skorer bir kanat oyuncusu talep ettiğini yönetime iletmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Portekizli hocanın kurmayları ve scout ekibinin radarına Ernest Nuamah girmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta kulübü Nordsjaelland ile ilk teması kurmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

GÖRÜŞMELER HIZLANDI

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland'a ilk aşamada 4 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Ancak Danimarka temsilcisi kapıyı 7 milyon euro'dan açtı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Fenerbahçe geleceği parlak oyuncuyu kaçırmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Ancak bu rakamlara çıkmayı da düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

İki kulüp arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Kanarya, sezon başında Nordsjaelland'dan Adamo Nagalo'yu da istemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Ancak transferi son anda gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Kanarya bu sefer ısrarcı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

SAĞ KANADI SEVİYOR

Ernest Numuah verdiği röportajda en çok sağ kanatta oynamayı sevdiğini söylüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Genç futbolcu dripling ve çalımlarla rakibi eksiltmeyi seviyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

İdolleri Kylian Mbappe ve Lionel Messi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Bir hayali de Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek.

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