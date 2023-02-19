TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Nuamah harekatı! İşte pazarlıklarda son durum

Süper Lig'de maçların başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe transfer harekatını hızlandırdı.
Süper Lig'de maçların başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe transfer harekatını hızlandırdı.
Sarı-lacivertliler hem mevcut kadrosunu güçlendirmek hem de gelecek yılların belkemiğini oluşturmayı planlıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, skorer bir kanat oyuncusu talep ettiğini yönetime iletmişti.
Portekizli hocanın kurmayları ve scout ekibinin radarına Ernest Nuamah girmişti.
Fenerbahçe geçtiğimiz hafta kulübü Nordsjaelland ile ilk teması kurmuştu.
GÖRÜŞMELER HIZLANDI
Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland'a ilk aşamada 4 milyon euro önerdi.
Ancak Danimarka temsilcisi kapıyı 7 milyon euro'dan açtı.
Fenerbahçe geleceği parlak oyuncuyu kaçırmak istemiyor.
Ancak bu rakamlara çıkmayı da düşünmüyor.
İki kulüp arasında sıkı pazarlıklar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmiş durumda.
Kanarya, sezon başında Nordsjaelland'dan Adamo Nagalo'yu da istemişti.
Ancak transferi son anda gerçekleşmemişti.
Kanarya bu sefer ısrarcı.
SAĞ KANADI SEVİYOR
Ernest Numuah verdiği röportajda en çok sağ kanatta oynamayı sevdiğini söylüyor.
Genç futbolcu dripling ve çalımlarla rakibi eksiltmeyi seviyor.
İdolleri Kylian Mbappe ve Lionel Messi.
Bir hayali de Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek.
Numuah bu sezon ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Piyasa değeri ise 1.5 milyon euro olarak biliniyor.