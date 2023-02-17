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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique'ye sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 10:18
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique'ye talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Savunmaya takviye yapmak isteyen Brezilyalı ekibi Gremio, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Gustavo Henrique için görüşmeleri sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Brezilyalı stoperin, ülkesine dönmeye yakın olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Gustavo, Fenerbahçe'de bulduğu şansları iyi kullanamayınca yedek kulübesine çekilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Henrique'nin sarı-lacivertli takımla olan kiralık sözleşmesi haziranda sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Brezilyalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Deneyimli savunmacı bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?

24 Mart 1993 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Santos altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

Sırasıyla Flamengo ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gustavo Henrique'ye ülkesinden talip çıktı!

1.96'lık boyuyla dikkat çeken Gustavo, savunma hattında stoper olarak görev yapıyor.

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