FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak ediliyor.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak ediliyor.
Ara transfer döneminde ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağlamıştı.
Portekiz'in Estoril takımından gelen Miguel Crespo'nun sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek.
Sabah'ta yer alan habere göre Crespo, yeni sözleşme imzalamak için sarı-lacivertli ekipten, 1.5 milyon euro talep ediyor.
CRESPO 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Sözleşmesi 2024'te bitecek Miguel Crespo ile Fenerbahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başladı.
Portekizli oyuncu, 500 bin euro olan maaşına zam istedi.
Sarı-lacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon euro oldu.
26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunuyor.
Yeni mukavelede orta yolun bulunması ve Crespo ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkan Miguel Crespo 2 gol 1 asist kaydetti.
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.