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FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da iç transfere yöneldi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Miguel Crespo'nun takımda kalmak istediği ifade edilirken sarı-lacivertlilerden talep ettiği ücret de belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 12:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken, bir yandan da takımdan gönderilecek ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncuların durumu merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Ara transfer döneminde ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Portekiz'in Estoril takımından gelen Miguel Crespo'nun sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Sabah'ta yer alan habere göre Crespo, yeni sözleşme imzalamak için sarı-lacivertli ekipten, 1.5 milyon euro talep ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

CRESPO 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözleşmesi 2024'te bitecek Miguel Crespo ile Fenerbahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Portekizli oyuncu, 500 bin euro olan maaşına zam istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Sarı-lacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon euro oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Yeni mukavelede orta yolun bulunması ve Crespo ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkan Miguel Crespo 2 gol 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Crespo'nun Fenerbahçe'den talep ettiği ücret!

26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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