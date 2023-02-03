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Fenerbahçe Alagöz Holding Bursa Uludağ Basketbol: 101 - 74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Bursa Uludağ Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 101-74'lük skorla ev sahibi Fenerbahçe Alagöz Holging oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 17:35 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 17:35
Fenerbahçe Alagöz Holding Bursa Uludağ Basketbol: 101 - 74 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Bursa Uludağ Basketbol'u 101-74 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 15. galibiyetini elde etti. Bursa ekibi ise 14. yenilgisini yaşadı.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sinem Tetik, Eyyüp Ayhan, Umut Memiş

Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu 15, İdil Saçalır 8, McBride 28, Iagupova 29, Merve Aydın 8, Selin Rachel Gül, Manolya Kurtulmuş 9, Doğa Adıcan 4, İrem Erdik, Selen İrem Baş

Bursa Uludağ Basketbol: Gizem Mürüvet Uca 2, Carter 24, Özge Kavurmacıoğlu 12, Ferda Yıldız 10, Fluker 21, Pivec 3, Gonca Karataş 2, İlsu Darıcıoğlu

1. Periyot: 24-20

Devre: 51-39

3. Periyot: 76-58

4. Periyot: 101-74

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