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FENERBAHÇE KASIMPAŞA CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | FB maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile ilgili bilgiler merakla araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri, hakemi, gibi detaylar merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, FB maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı canlı izle...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 18:06
FENERBAHÇE KASIMPAŞA CANLI İZLE SÜPER LİG 📺 | FB maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay; Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln; Arao; İrfan Can Kahveci, Zajc, Arda Güler; Batshuayi, Valencia

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

LİGDE 40. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele edecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı. 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0'lık skorla geçmişti.

9 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Kasımpaşa maçı öncesi sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor. Ceza sınırında olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc, Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde 22. haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon hücum yönündeki verimliliği dikkat çekiyor. Ligde 19 müsabakada rakip filelere 46 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla gol yükünü çekiyor. Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 15 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti. Son haftaların forma ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 9'a çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle katkı sağladı.

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