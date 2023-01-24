Daha iyi oynamalıydık

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son dakikalarda gelen galibiyetten memnun olsa da oyundan mutlu değildi. Portekizli çalıştırıcı, daha iyi bir futbol ortaya koymaları gerektiğini ifade etti. Oyuncularını tebrik eden Jesus, "Maçı son ana kadar bırakmamak elbette güzel ama futbol daha iyi olabilirdi. İlk yarıda fırsatlar yakaladık, onları değerlendirsek daha farklı bir maç olurdu. İkinci yarıda ise rakip direnç gösterdi. Beklenmedik bir gol yedik. Her maçın önemi çok büyük. G.Saray lider durumda fakat yakından takip ediyoruz. Zirveye çıkmak istiyoruz" dedi.