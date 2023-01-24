Batsman sahne aldı

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor deplasmanındaki zorlu galibiyetinde Michy Batshuayi imzası vardı. Belçikalı yıldız santrfor, birçok gol pozisyonundan yararlanamadıkları kritik maçta, 73'te sahne alıp takımını öne geçirdi. Batsman; Attila Szalai'nin uzun pasında savunma arkasına sarktı. Kaleci Orkun'dan da sıyrılıp topu ağlara göndermekte zorlanmadı. 29 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon Süper Lig'de 13. maçında 9. golünü attı. Bu sezon toplamda ise boy gösterdiği 21 karşılaşmada 14. kez ağları havalandırmayı başardı. Batshuayi, ligde en son 17. haftada Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazanılan mücadelede 2 golle galibiyeti getiren isim oldu.

SAMET AKAYDIN'DAN KRİTİK HATALAR

Batshuayi Fenerbahçe'ye hayat veren isim olurken, Adana Demirspor'dan yeni transfer edilen Samet Akaydın kötü günündeydi. Maçta kritik hatalar yapan Samet, direkten dönen bir top ve Umut'un golünde başroldeydi. 71'de sol tarafta Avounou, Samet'in hamle yapmada gecikmesi sonrasında topu kaptı ve ortasını yaptı. Ön direkteki Umut'u aşan topla arka direkte Geraldo buluştu. Angolalı forvetin sert şutu, yan direğe çarparak auta çıktı. Samet Akaydın, 77'de ise Avounou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Umut'u kaçırdı ve hamle yapmakta gecikince, kalesinde golü gördü.

ALLYSON 44'TE ÇIKTI

Ümraniyespor'un Brezilyalı savunmacısı Allyson mücadelede şanssız bir an yaşadı. Başarılı bir performans gösteren 32 yaşındaki oyuncu, 44. dakikada sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Allyson'un yerine Avounou girdi. Tecrübeli isim, 2 maçlık kart cezası sonrası ilk 11'e dönmüştü.

BERKE ÖZLEM GİDERDİ

F.Bahçe'nin eski eldiveni Berke Özer, geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor'la anlaşmıştı. Genç file bekçisi dün yedek kulübesinde yer aldı. Maç öncesinde ısınmaya çıkan Berke, eski takım arkadaşlarının yanına gitti. F.Bahçe'li futbolcularla sarıldı ve sohbet ederek hasret giderdi.

FENERBAHÇE DE KABUL ETTİ

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, beraberlikten son derece üzgündü. Uçar, Fenerbahçe'nun Glumac'ın kendi kalesine attığı gol öhcesinde faul olduğunu öne sürerken, "Fenerbahçe yedek kulübesi de Samet Akaydın'ın Geraldo'ya faul yaptığını kabul etti" ifadelerini kullandı.