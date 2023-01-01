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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpten maç öncesi antrenman programına dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 20:04 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 20:05
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri devam eden idman, çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktiksel ile bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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