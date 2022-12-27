Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten Hatayspor maçı sonrası Galatasaray'a flaş sözler!

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten Hatayspor maçı sonrası Galatasaray'a flaş sözler!

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, 4-0 kazanılan Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Erol Bilecik yaptığı açıklamarda Galatasaray derbisine de değindi. Başkanvekili Erol Bilecik'in Galatasaray derbisi ile ilgili sözleri ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 23:32 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 23:35
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten Hatayspor maçı sonrası Galatasaray'a flaş sözler!

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, 4-0'lık Hatayspor galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Erol Bilecik yaptığı açıklamada, galibiyeti hak ettiklerini belirtti. Erol Bilecik, "Takımımız mükemmel bir futbol oynadı. 4-0 yendik belki ama çok daha fazlasını hak eden bir istekle tamamladık. Hatayspor'a da yolculuğunda başarılar diliyoruz. Çok büyük saygıyı hak eden Jesus hocamız olmak üzere futbolcularımıza, camiamıza desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

"FENERBAHÇE'YE KART GÖSTERMEK KOLAY"

Son maçlarda üst üste görülen kırmızı kartlar hakkında konuşan Erol Bilecik "4. maçımız ve Allah'a şükürler olsun ki 11 kişiyle maçı bitirdik. Takdiri ve yorumları spor otoritelerine bırakıyorum. İlk yarının bitimine 3 hafta var ama yılın son maçıydı. İlk yarının son 3 maçının 3'ünü de kazanmak istiyoruz. Sevgili hocamız, kartlarla ilgili çok güzel bir özet yaptı. 'Futbolcuların üstünde sarı lacivert forma olunca kırmızı kartlar çok kolay çıkıyor' dedi. Formamızın rengi sarı lacivertse ille kırmızı kart görmesi gereken bir takım olmaktan yorulduk. Eşit, adil bir yönetimi canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A MESAJ

Son olarak yaklaşan Galatasaray derbisini değerlendiren Bilecik, "Derbiler her zaman heyecan vericidir. Galatasaray derbisi için heyecanımız keyif içinde var ama endişemiz yok. Galatasaray'ı çok büyük memnuniyetle misafir edeceğiz ve hak ettiğimize inandığım galibiyetle uğurlamış oluruz diye düşünüyorum." dedi.

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