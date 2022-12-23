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Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. Yeni sezon için de çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız futbolcuyu yeni sezon öncesi renklerine bağlayacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 16:30
Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna tam gaz devam ediyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Sarı-lacivertliler, 5. turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Kanarya, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor eşleşti.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmaları yoğunlaştı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 2023/2024 sezonu için de çalışmalarına şimdiden başladı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Yeni sezon öncesi birçok takiviye yapması beklenen Fenerbahçe'de özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler merak ediliyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Fenerbahçe'de Blackburn Rovers'ın forvet oyuncusu Ben Brereton Diaz'ın listeye girdiği hatta teknik direktör Jesus'un da transfere onay verdiği belirtilmişti.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Football League World'ün haberinde de Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilendiği yazıldı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

SEZON SONUNDA GELECEK

Ancak sözleşmesi sezon sonu bitecek Şilili forvetin ocakta ayrılmak istemediği sezon sonunda imza için gelebileceği kaydedildi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Ben Brereton Diaz'ın adı sık sık Beşiktaş ile de anılıyor.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

BEN BRERETON DIAZ KİMDİR?

Tam adı Benjamin Anthony Brereton Diaz olan futbolcu, 18 Nisan 1999 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Şilili santrfor, Stoke City ve Nottingham Forest altyapılarında da forma giydi.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Diaz, Ocak 2017'de Nottingham Forest ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

23 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Blackburn Rovers'a kiralandı.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Golcü oyuncu, Ocak 2019'da ise 8.3 milyon Euro karşılığında aynı kulübe bonservisiyle transfer oldu.

Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Bu sezon Championship'te 23 maça çıkan Ben Brereton Diaz, 9 gol ve 3 asist kaydetti.

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