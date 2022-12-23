Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Sezon sonunda imzalayacak

Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna tam gaz devam ediyor.
Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna tam gaz devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 5. turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.
Kanarya, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor eşleşti.
Bu sezon yarıştığı kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmaları yoğunlaştı.
Sarı-lacivertliler, kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 2023/2024 sezonu için de çalışmalarına şimdiden başladı.
Yeni sezon öncesi birçok takiviye yapması beklenen Fenerbahçe'de özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler merak ediliyor.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de Blackburn Rovers'ın forvet oyuncusu Ben Brereton Diaz'ın listeye girdiği hatta teknik direktör Jesus'un da transfere onay verdiği belirtilmişti.
Football League World'ün haberinde de Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilendiği yazıldı.
SEZON SONUNDA GELECEK
Ancak sözleşmesi sezon sonu bitecek Şilili forvetin ocakta ayrılmak istemediği sezon sonunda imza için gelebileceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Ben Brereton Diaz'ın adı sık sık Beşiktaş ile de anılıyor.
BEN BRERETON DIAZ KİMDİR?
Tam adı Benjamin Anthony Brereton Diaz olan futbolcu, 18 Nisan 1999 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Futbola Manchester United altyapısında başlayan Şilili santrfor, Stoke City ve Nottingham Forest altyapılarında da forma giydi.
Diaz, Ocak 2017'de Nottingham Forest ile profesyonel sözleşme imzaladı.
23 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Blackburn Rovers'a kiralandı.
Golcü oyuncu, Ocak 2019'da ise 8.3 milyon Euro karşılığında aynı kulübe bonservisiyle transfer oldu.
Bu sezon Championship'te 23 maça çıkan Ben Brereton Diaz, 9 gol ve 3 asist kaydetti.
1.85 boyundaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.