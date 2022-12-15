Jesus iyi iş çıkardı

Alanyaspor'un Angolalı oyuncusu Wilson Eduardo, Jorge Jesus'la ilgili Portekiz medyasına övgü dolu açıklamalar yaptı. Usta hocanın iyi iş çıkardığını belirten Eduardo, "Fenerbahçe, Süper Lig'de lider. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı. İyi bir iş çıkarıyorlar... Ancak artık senaryoyu dengelemeye çalışacak bir takım olacak. O da Galatasaray... Fenerbahçe şampiyon olacak kalitede, bakalım sezon sonuna kadar işler nasıl gidecek?" dedi.
Alanyaspor'un Angolalı oyuncusu Wilson Eduardo, Jorge Jesus'la ilgili Portekiz medyasına övgü dolu açıklamalar yaptı. Usta hocanın iyi iş çıkardığını belirten Eduardo, "Fenerbahçe, Süper Lig'de lider. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı. İyi bir iş çıkarıyorlar... Ancak artık senaryoyu dengelemeye çalışacak bir takım olacak. O da Galatasaray... Fenerbahçe şampiyon olacak kalitede, bakalım sezon sonuna kadar işler nasıl gidecek?" dedi.