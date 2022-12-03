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Satranç ustası

Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Jorge Jesus takımını çok iyi tanıyor. Hangi oyuncudan ne zaman verim alacağını çok iyi biliyor. Portekizli çalıştırıcı bu yönüyle Süper Lig'deki diğer hocalara üstünlük kurmuş durumda. Fenerbahçe ilk 14 haftada kenardan gelen oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım. Jesus'un değişikliklerinden tam 9 gol ürettiler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Satranç ustası
Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Jorge Jesus takımını çok iyi tanıyor. Hangi oyuncudan ne zaman verim alacağını çok iyi biliyor. Portekizli çalıştırıcı bu yönüyle Süper Lig'deki diğer hocalara üstünlük kurmuş durumda. Fenerbahçe ilk 14 haftada kenardan gelen oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım. Jesus'un değişikliklerinden tam 9 gol ürettiler.
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