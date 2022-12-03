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Mert Hakan güçleniyor

Sezonun Dünya Kupası'na kadar olan bölümünde sakatlıklarla boğuşan Mert Hakan Yandaş'a ara ilaç gibi geldi. Sakatlığını atlatan ve idmanlara başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu antrenmanlarla takım arkadaşlarının temposuna ulaşmaya çalışıyor. Takım idmanlarının yanı sıra özel çalışmalarla da her geçen gün gücünü artırıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Mert Hakan güçleniyor
Sezonun Dünya Kupası'na kadar olan bölümünde sakatlıklarla boğuşan Mert Hakan Yandaş'a ara ilaç gibi geldi. Sakatlığını atlatan ve idmanlara başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu antrenmanlarla takım arkadaşlarının temposuna ulaşmaya çalışıyor. Takım idmanlarının yanı sıra özel çalışmalarla da her geçen gün gücünü artırıyor.
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