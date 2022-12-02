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Parkede şov vakti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde Real Madrid’i konuk edecek Sarı lacivertliler, kazanıp zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 06:50
Parkede şov vakti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında bugün İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Geride kalan 10 maçta 9 galibiyetle bu haftaya da lider giren sarı-lacivertliler, kendi sahasında Real Madrid engelini aşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis yönetimindeki F.Bahçe, son olarak çift maç haftasındaki iki deplasman müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. İspanya temsilcisi Real Madrid ise bu sezon 10 karşılaşmada 7 kez galip geldi.

BJELICA VE WILBEKIN YOK
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları devam eden Nemanja Bjelica ile Scottie Wilbekin, forma giyemeyecek. Tedavisi süren Nemanja Bjelica ile Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'le oynanan derbi maçta sakatlanan ve 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağı duyurulan Wilbekin, takımdaki yerlerini alamayacak.

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