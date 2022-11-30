TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, ocak transfer döneminde hem kadroya derinlik kazandırmak hem de geleceğe yatırım yapmak istiyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, ocak transfer döneminde hem kadroya derinlik kazandırmak hem de geleceğe yatırım yapmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Roda'nın 19 yaşındaki genç sol bekini radarına aldı.
Yakından takip edilen Ali'nin kontratı Haziran 2023'te bitiyor.
Hollanda Kulübü ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç alamadı.
Kanarya onu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı düşünüyor.
Sol bek dışında sol önde de forma giyebiliyor.
19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Hollanda 2. Ligi'nde 2 maçta forma giydi.
Ayrıca, genç oyuncu Türkiye U21 takımıda oynuyor.
19 yaşındaki sol bek, milli forma ile 3 maça çıktı.
Ali Barak'ın piyasa değeri 75 bin euro.
19 yaşındaki oyuncu, alt yaş kategorileride dahil olmak üzere kulüp kariyerinde 49 karşılaşmaya çıktı.
Ali, 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.