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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geleceğe yatırım hamlelerine devam etmek istiyor. Kanarya, Roda'nın 19 yaşındaki sol beki Ali Barak'ı takibine aldı. Ali'nin Hollanda ekibi ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. İşte haberin detayları... (Fb spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 09:58 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 10:04
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Sarı-Lacivertliler, ocak transfer döneminde hem kadroya derinlik kazandırmak hem de geleceğe yatırım yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Kanarya, gençlik hamlesine Ali Barak ile devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Sarı-lacivertliler, Roda'nın 19 yaşındaki genç sol bekini radarına aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Yakından takip edilen Ali'nin kontratı Haziran 2023'te bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Hollanda Kulübü ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç alamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Kanarya onu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Sol bek dışında sol önde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Roda, Ali Barak'ı Temmuz 2022'de Bayer Leverkusen'in U19 takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Hollanda 2. Ligi'nde 2 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Ayrıca, genç oyuncu Türkiye U21 takımıda oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

19 yaşındaki sol bek, milli forma ile 3 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Ali Barak'ın piyasa değeri 75 bin euro.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

19 yaşındaki oyuncu, alt yaş kategorileride dahil olmak üzere kulüp kariyerinde 49 karşılaşmaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Ali Barak hamlesi!

Ali, 1 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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