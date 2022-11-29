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Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler , ara transfer sezonunda bir stoper takviyesi yapmak isterken, Teknik Direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda listesini belirledi. Kanarya, stoper hamlesinde 3 ismi gündeminde aldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:48
Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Teknik Direktör Jorge Jesus, Luan Peres'in sakatlık durumunu yakından takip etse de, yıldız oyuncunun sahalara formda dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Bu bağlamda Fenerbahçe, 3 ismi gündeminde aldı.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

İLK ADAY SAMET AKAYDIN
Fenerbahçe'de, yerli opsiyonundan dolayı ilk hedef Samet Akaydın.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Adana Demirspor forması giyen Samet, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Fenerbahçe, Adana Demirspor yönetimiyle bu transfer için temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Jesus, Samet transferine onay verirken, yetenekli futbolcuyu kadrosunda görmekten memnuniyet duyacağını yönetime iletti.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

2. ADAY KAAN
A Milli Futbol Takımı'mızın ve Sassuolo'nun yıldızı Kaan Ayhan için Fenerbahçe yönetimi, yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Kaan'ın yurt dışında tecrübeli olması, Milli Takım'da başarılı performans sergilemesi transferdeki en büyük etkenlerden.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Öte yandan Fenerbahçe, Kaan için Sassuolo'dan indirim talep ediyor.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

İtalyan temsilcisi ilk etapta oyuncusunu bonservisiyle vermek istiyor.

Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

SON ADAY RUSYA'DAN
Fenerbahçe'nin stoper listesindeki en büyük sürpriz ise Willyan Rocha.

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