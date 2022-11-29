Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu! Transferde 3 aday

Fenerbahçe, ara transfer sezonunda kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor.
Fenerbahçe, ara transfer sezonunda kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus, Luan Peres'in sakatlık durumunu yakından takip etse de, yıldız oyuncunun sahalara formda dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Bu bağlamda Fenerbahçe, 3 ismi gündeminde aldı.
İLK ADAY SAMET AKAYDIN
Fenerbahçe'de, yerli opsiyonundan dolayı ilk hedef Samet Akaydın.
Adana Demirspor forması giyen Samet, A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
Fenerbahçe, Adana Demirspor yönetimiyle bu transfer için temaslarını sürdürüyor.
Jesus, Samet transferine onay verirken, yetenekli futbolcuyu kadrosunda görmekten memnuniyet duyacağını yönetime iletti.
2. ADAY KAAN
A Milli Futbol Takımı'mızın ve Sassuolo'nun yıldızı Kaan Ayhan için Fenerbahçe yönetimi, yoğun mesai harcıyor.
Kaan'ın yurt dışında tecrübeli olması, Milli Takım'da başarılı performans sergilemesi transferdeki en büyük etkenlerden.
Öte yandan Fenerbahçe, Kaan için Sassuolo'dan indirim talep ediyor.
İtalyan temsilcisi ilk etapta oyuncusunu bonservisiyle vermek istiyor.
SON ADAY RUSYA'DAN
Fenerbahçe'nin stoper listesindeki en büyük sürpriz ise Willyan Rocha.
Oyuncunun CSKA Moskova ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi bulunuyor.
Willyan Rocha'nın transfermarkt değeri 3 milyon euro.
1.91 boyundaki 27 yaşında olan Sambacı savunmacı, tercih edilmesi halinde ön liberoda da oynayabiliyor.