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Fenerbahçe'nin rakibi Rayo Vallecano

Kulüpler Birliği tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Fenerbahçe, İspanyol ekibini ağırlıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin rakibi Rayo Vallecano

Dünya Kupası arasında sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçına bugün çıkıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, bu dönemde idarecilerden güçlü takımlarla 6 hazırlık maçı ayarlamalarını istemişti. Kulüpler Birliği tarafından organize edilen dostluk turnuvasının ilk gününde Kanarya bugün bu büyük maçlardan ilkine çıkacak. Rakip İspanyol ekibi Rayo Vallecano. Mücadele saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Vallecano, İspanya Ligi'nde 14 maç sonunda 8. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Jorge Jesus bu karşılaşmada tüm oyuncularına şans verecek. Onların son durumlarını gözlemleyecek. Buna göre geride kalanlara özel program hazırlanacak.

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