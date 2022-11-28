FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Dünya Kupası arasının verilmesiyle birlikte Süper Lig'in lideri Fenerbahçe çalışmalarına yeniden başladı.
Dünya Kupası arasının verilmesiyle birlikte Süper Lig'in lideri Fenerbahçe çalışmalarına yeniden başladı.
Sarı lacivertli yönetim Dünya Kupası arasını iyi değerlendirip kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de kadroya yeni katılacak isimlerin yanında gidecek isimlerde netleşmeye başlıyor.
Fenerbahçe'de 2 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo'ya sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.
Portekizli oyuncuya Avrupa kulüplerinin radarında...
Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo oynadığı sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Atletico Madrid ve Serie A ekibi Inter'in oyuncuya ciddi ilgisi vardı.
28 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan sürpriz talip çıktı.
Son olarak Marsilya, orta saha oyuncusu Crespo ile ilgilendiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Crespo'nun olası satışından 10 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.
Mücadeleci ruhuyla ön plana çıkan 28 yaşındaki oyuncu Ankaragücü maçında 13 km koşarak Süper Lig'de bu sezon koşu mesafesi rekoru kırmıştı.
Portekizli çalıştırıcı vatandaşına bu sezon 20 karşılaşmada görev verdi.
2 kulvarda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de etkili oyunuyla göz dolduran Crespo çıktığı 20 karşılaşmada 2 gol 2 asist katkısı sağladı.
Miguel Crespo'nun Fenerbahçe'de 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.