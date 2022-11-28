Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilere sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor. Fransız ekibi Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı için harekete geçti. İşte o teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:11
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Dünya Kupası arasının verilmesiyle birlikte Süper Lig'in lideri Fenerbahçe çalışmalarına yeniden başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Sarı lacivertli yönetim Dünya Kupası arasını iyi değerlendirip kadrosunu güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Fenerbahçe'de kadroya yeni katılacak isimlerin yanında gidecek isimlerde netleşmeye başlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Fenerbahçe'de 2 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo'ya sürpriz teklifler gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Portekizli oyuncuya Avrupa kulüplerinin radarında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo oynadığı sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Atletico Madrid ve Serie A ekibi Inter'in oyuncuya ciddi ilgisi vardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

28 yaşındaki futbolcuya Fransa'dan sürpriz talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Son olarak Marsilya, orta saha oyuncusu Crespo ile ilgilendiğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Fenerbahçe, Crespo'nun olası satışından 10 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Mücadeleci ruhuyla ön plana çıkan 28 yaşındaki oyuncu Ankaragücü maçında 13 km koşarak Süper Lig'de bu sezon koşu mesafesi rekoru kırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Portekizli çalıştırıcı vatandaşına bu sezon 20 karşılaşmada görev verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

2 kulvarda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de etkili oyunuyla göz dolduran Crespo çıktığı 20 karşılaşmada 2 gol 2 asist katkısı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'ya Marsilya kancası!

Miguel Crespo'nun Fenerbahçe'de 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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