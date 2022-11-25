Fenerbahçe'den Shaqiri bombası! Devre arası teklif yapılacak

Fenerbahçe'de, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, lige verilen arayı lider kapatmıştı.
Kanarya, şu ana kadar Süper Lig'de 29 puan topladı.
Fenerbahçe'de, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, lige verilen arayı lider kapatmıştı.
Kanarya, şu ana kadar Süper Lig'de 29 puan topladı.
Fenerbahçe, 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.
Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapan 31 yaşındaki futbolcu için ocak ayında düğmeye basılacak.
Teknik direktör Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu hücum hattında adeta joker gibi farklı mevkilerde kullanmak istediği sızan bilgiler arasında.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 36 maça çıktı.
Shaqiri, 36 karşılaşmada 7 gol attı.
Ayrıca 8 de asist kaydetti.
Shaqiri'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.69 boyundaki İsviçreli yıldız, 2022'nin yılının başında Lyon'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Shaqiri kariyerinde, Liverpool, Inter, Stoke, Bayern Münih ve Basel gibi takımlarda da top koşturmuştu.