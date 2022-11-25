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Fenerbahçe'den Shaqiri bombası! Devre arası teklif yapılacak

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe eski gözdesi Xherdan Shaqiri'yi yeniden gündeme aldı. Dünya Kupası'nda İsviçre'nin Kamerun'u 1-0 yendiği maçta asist yapan yıldız futbolcu için kollar sıvanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu hücum hattında adeta joker gibi farklı mevkilerde kullanmak istediği kaydediliyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 06:50
Shaqiri bombası!

Fenerbahçe'de, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmaları sürüyor.

Shaqiri bombası!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, lige verilen arayı lider kapatmıştı.

Shaqiri bombası!

Kanarya, şu ana kadar Süper Lig'de 29 puan topladı.

Shaqiri bombası!

Fenerbahçe, 13 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Shaqiri bombası!

F.Bahçe daha önce birçok kez gündeme gelen Xherdan Shaqiri ile tekrar ilgilenmeye başladı.

Shaqiri bombası!

Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapan 31 yaşındaki futbolcu için ocak ayında düğmeye basılacak.

Shaqiri bombası!

ABD'nin Chicago takımında forma giyen Shaqiri tekrar Avrupa'ya dönmek istiyor.

Shaqiri bombası!

Teknik direktör Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu hücum hattında adeta joker gibi farklı mevkilerde kullanmak istediği sızan bilgiler arasında.

Shaqiri bombası!

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 36 maça çıktı.

Shaqiri bombası!

Shaqiri, 36 karşılaşmada 7 gol attı.

Shaqiri bombası!

Ayrıca 8 de asist kaydetti.

Shaqiri bombası!

Shaqiri'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Shaqiri bombası!

Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Shaqiri bombası!

1.69 boyundaki İsviçreli yıldız, 2022'nin yılının başında Lyon'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Shaqiri bombası!

Shaqiri kariyerinde, Liverpool, Inter, Stoke, Bayern Münih ve Basel gibi takımlarda da top koşturmuştu.

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