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Puma ile yola devam

Fenerbahçe ile PUMA arasındaki resmi sponsorluk anlaşması 2 yıl daha uzatıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Puma ile yola devam
Yeni anlaşmayla beraber Fenerbahçe'nin 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında giyeceği forma ve ürünler PUMA tarafından hazırlanacak. Bu birliktelik ile PUMA ve Fenerbahçe'nin futbol dünyasındaki en yenilikçi ve en ilerici iki marka olma iddiası bir kez daha pekişmiş oldu. Başkan Ali Koç sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, "PUMA ile amaçlarımız ve hedeflerimiz birbiriyle paralel gidiyor. Bu da iş birliğimizi daha da anlamlı hale getiriyor" derken PUMA Middle East Genel Müdürü Taner Seyis ise "Fenerbahçe ile geleceğe doğru birlikte attığımız bu yeni adım bizi çok heyecanlandırıyor ve aynı zamanda büyük gurur veriyor" şeklinde konuştu.
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