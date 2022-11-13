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Fenerbahçe Villarreal ve Rayo Vallecano ile karşılaşacak!

Kanarya, lige verilen arada Rayo Vallecano ve Villarreal ile özel maç yapacak. Vallecano, sarı-lacivertli takım ile 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. Villarreal de 3 Aralık'ta yine Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 22:47
Fenerbahçe Villarreal ve Rayo Vallecano ile karşılaşacak!
Kanarya, lige verilen arada Rayo Vallecano ve Villarreal ile özel maç yapacak. Vallecano, sarı-lacivertli takım ile 30 Kasım'da Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. Villarreal de 3 Aralık'ta yine Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını duyurdu.
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