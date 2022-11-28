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Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, kazanmak ve takımı hazır tutmak istiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın detayları merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 17:40
Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Hazırlık maçı

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurmuştu. Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe, Villarreal ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe -Villarreal maçı 3 Aralık Cumartesi günü 19:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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